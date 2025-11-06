Campania, Maria Rosaria Boccia si ritira dalla corsa per le Regionali: “Ho ricevuto un altro avviso di garanzia”

Condividi

Visite: 86

51 Visite

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei finita al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ha annunciato il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa con la lista “Dimensione Bandecchi”. Il motivo? “Ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno”, ha scritto in una lettera indirizzata proprio al sindaco di Terni. “È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”.

Boccia, nel lungo testo, parla degli ultimi mesi: “Questo ultimo anno è stato, per me, un cammino doloroso e faticoso. Ho vissuto giornate cariche di tensione, di ostilità e di ingiustizia. Sono stata travolta da un’ondata di odio mediatico e politico che ha deformato la mia immagine e minato la mia serenità. Ho pagato un prezzo altissimo in termini di salute fisica e mentale”. E, continua, “faccio questo passo non solo per me, ma soprattutto per lei, per la nostra squadra”. “Non desidero che le vicende personali che mi hanno travolta, e che nulla hanno a che vedere con la politica o con la mia onestà, possano in alcun modo offuscare il lavoro straordinario che stiamo portando avanti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti