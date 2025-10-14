Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all’Appello. “Voglio pagare per quel che ho fatto”

Colpo di scena nel caso dell’omicidio di Giulia CecchettinFilippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per il delitto, rinuncia al processo d’Appello. Il giovane ha inviato alla Procura generale, alla Procura ordinaria, alla Corte d’Assise e alla Corte d’Appello una lettera scritta a mano, nella quale comunica la sua decisione di rinunciare all’Appello dicendosi “sinceramente pentito”, e cercando di dimostrare che non sta cercando sconti di pena.

