Tragedia a Giugliano: operaio muore mentre esegue lavori in una casa

Un operaio è morto mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un appartamento a Giugliano in Campania. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, in una casa che si trova al primo piano di un palazzo in piazza Gramsci, nel centro della città dell’area nord di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord e i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini del caso. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze.













