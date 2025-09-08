Calvizzano, Borrelli candidato sindaco? Rumors sempre più insistenti. E ora cosa accadrà in giunta?

Condividi

Lucianone Borrelli, consigliere metropolitano e consigliere comunale di Calvizzano, sembrerebbe aver rotto gli indugi e deciso di puntare alla fascia tricolore. Secondo insistenti rumors di piazza, in paese starebbe già sbandierando la sua candidatura, con annunci trionfalistici in cui si professerebbe come “prossimo sindaco di Calvizzano”.

La mossa scuote inevitabilmente gli equilibri politici locali: in giunta e in consiglio comunale gli assetti potrebbero cambiare, mentre resta da capire quale sarà la strategia di Pirozzi. Non si esclude, infatti, che quest’ultimo possa addirittura valutare le dimissioni, scelta che determinerebbe la decadenza di Borrelli dal ruolo di consigliere metropolitano, privandolo così di un’importante vetrina politica.

Un rebus che alimenta incertezza e tensione. Di certo, questo stato di “galleggiamento” non giova né all’amministrazione né alla comunità. La politica, del resto, impone chiarezza: Borrelli dovrà presto assumere una decisione netta, perché continuare a restare sospesi tra annunci e mezze mosse rischia solo di logorare ulteriormente il quadro politico calvizzanese.













