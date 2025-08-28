Napoli, una notte di violenza e paura: colpi d’arma da fuoco, accoltellamenti e aggressioni in strada tra immigrati

Condividi

Ancora una notte di tensione e violenza nel cuore della città, dove si susseguono episodi preoccupanti che alimentano il clima di insicurezza, soprattutto nelle zone centrali. Tra colpi d’arma da fuoco, rapine violente e aggressioni, è stato un altro bollettino di paura, in cui spesso protagonisti – vittime o presunti responsabili – sono cittadini stranieri.

Montecalvario, ore serali: un colpo di pistola viene esploso da ignoti in via Scale Montesanto, centrando il soffitto di una camera da letto al quarto piano. Nessun ferito, ma tanta paura tra gli inquilini, tutti incensurati. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro indagano per risalire a matrice e movente dell’episodio.

Pochi chilometri più in là, a Porta Capuana, la violenza si fa ancora più grave. Un giovane ivoriano di 27 anni è stato accoltellato al torace in piazza San Francesco di Paola, da uno sconosciuto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini e sottoposto a intervento chirurgico, è ora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I carabinieri di Borgoloreto sono al lavoro per chiarire la dinamica.

Alle 4.50 del mattino, ancora un episodio in piazza Dante: un 23enne tunisino, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti che, per rapinarlo del cellulare, gli hanno spruzzato spray urticante negli occhi e lo hanno colpito con un oggetto contundente al fianco. Dieci i giorni di prognosi. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione San Giuseppe.

Infine, intorno alle 00.20 in zona Poggioreale, un autobus ANM della linea 785 è stato preso di mira da tre giovani, verosimilmente stranieri, che hanno lanciato pietre contro il mezzo in via Santa Maria del Pianto, mandando in frantumi un finestrino. Nessun ferito tra autista e passeggeri. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno avviato le indagini.

Quattro episodi in poche ore, quattro volti della stessa emergenza urbana che continua a interessare le strade di Napoli. Un’escalation preoccupante che chiama in causa, ancora una volta, il tema del controllo del territorio, dell’integrazione e della sicurezza, specialmente nei quartieri più esposti al degrado sociale e alla microcriminalità.













