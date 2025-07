Aeroporto di Salerno: bilancio positivo dei controlli doganali nel primo anno di attività

Condividi

A un anno dall’apertura dello scalo aeroportuale salernitano, il bilancio dei controlli effettuati dall’Ufficio delle Dogane di Salerno in collaborazione con la Guardia di Finanza si rivela estremamente positivo. Le attività di verifica sui passeggeri hanno portato all’accertamento di numerose violazioni in diversi ambiti. In particolare, sono state rilevate 15 infrazioni alla normativa valutaria, con trasferimenti illeciti di denaro per circa 330.000 euro, che hanno comportato l’immediata irrogazione di sanzioni e il sequestro di valuta per circa 135.000 euro. Sul fronte della contraffazione, sono state accertate 11 violazioni per introduzione di merci contraffatte nel territorio nazionale, con relativi sequestri e sanzioni. Altrettante infrazioni sono state riscontrate nell’ambito della normativa sui tabacchi lavorati. I controlli hanno inoltre portato a due sequestri di sostanze stupefacenti, prontamente segnalati alle autorità competenti, e a due fermi in esportazione di opere d’arte contemporanea prive del necessario nulla osta del Ministero della Cultura. Oltre all’attività repressiva, il personale in servizio ha fornito assistenza ai viaggiatori, registrando dichiarazioni di trasferimenti di valuta per circa 150.000 euro, riscuotendo diritti di confine per merci non in franchigia doganale e gestendo l’introduzione di merci estere in magazzini di temporanea custodia. Sono state inoltre svincolate circa 850 fatture di tax refund per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro. Il bilancio di questo primo anno di attività conferma l’efficacia dei controlli doganali presso lo scalo salernitano, a tutela della legalità e della sicurezza dei traffici commerciali internazionali.













