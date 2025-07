Marano. Rescigno (Anticamorra) chiede al Prefetto di Napoli misure straordinarie per fermare i furti sul territorio

Condividi

«Marano ha bisogno di un intervento immediato dello Stato per tutelare i suoi cittadini e i suoi commercianti». È l’appello che lancia Carmela Rescigno, Presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati, al Prefetto di Napoli, “alla luce dell’ondata di furti ed episodi criminosi che stanno colpendo la città”.

«Negli ultimi giorni – dichiara Rescigno – si sono moltiplicati i furti in abitazioni e in attività commerciali, spesso commessi in pieno giorno e con modalità particolarmente violente e spregiudicate. Ogni giorno riceviamo segnalazioni di cittadini e commercianti che si sentono abbandonati e impauriti. È un’emergenza che non può più essere sottovalutata».

«Per questo – prosegue Rescigno – mi rivolgo direttamente al Prefetto di Napoli, chiedendo di valutare l’adozione di misure straordinarie di sicurezza e controllo, intensificando la presenza delle Forze dell’Ordine e coordinando azioni di prevenzione e contrasto concrete e tempestive. La sicurezza non può essere affidata solo alle risorse locali: c’è bisogno di un segnale forte da parte dello Stato».

«Come Commissione Regionale Anticamorra – conclude Rescigno – continueremo a mantenere alta l’attenzione e a sostenere ogni iniziativa a difesa della legalità, ma oggi più che mai serve una risposta istituzionale immediata per restituire fiducia e serenità alla comunità di Marano, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva dove i cittadini si allontanano dalle proprie abitazioni».













