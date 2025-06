MARANO SEMPRE PIU’ SPORCA. CITTADINI ESASPERATI: “E’ UN DISASTRO”

Condividi

Gentile Direttore, ancora una volta, come cittadini di Marano, dobbiamo segnalare, come da foto allegate, enormi cumuli di spazzatura sparsi in tutta la città, via Baracca, via Roma, Piazza Spirito Santo, Corso Europa, via Merolla, via Marano Pianura, insomma ovunque, mentre il caldo, e quindi il pericolo per la nostra salute, aumentano sempre di più. Sono tante le domande che ci facciamo: perché paghiamo profumatamente un servizio che non viene svolto dalla Green Line? Perché nessuno controlla e sanziona la Ditta ma anche i tanti incivili che godono dell anarchia e della strafottenza ormai imperanti nella nostra città? Perché i comuni limitrofi non hanno questi problemi, ma sono puliti e funzionano bene? Ormai c’è un clima di disaffezione totale verso la nostra città e chi ci governa dovrebbe chiedersi perché tutti i cittadini si lamentano ed hanno perso la fiducia di chi prometteva un cambiamento che non c è mai stato? Adesso se questi signori hanno un po’ di dignità dovrebbero reagire dimostrando che hanno a cuore i nostri interesso, altrimenti è preferibile che si dimettano tutti.

