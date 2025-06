L’assassino di Nicola Mirti figlio di uno spacciatore

Condividi

Visite: 1.035

68 Visite

Una brutta, bruttissima storia. Segnata, come sempre, da condizioni di degrado sociale e culturale. Salvatore Sannino, il killer di Nicola Mirti, il 18enne assassinato ieri in un lido di Varcaturo, è figlio di un noto pregiudicato di Mugnano, Pasquale Sannino, arrestato in passato per spaccio di cocaina. Le cronache riportano anche un episodio in cui sarebbe stata protagonista la mamma, finita ai domiciliari qualche anno fa.

Il presunto assassino di Nicola vive nella zona di via Napoli, a Mugnano, ed è solito frequentare amici e comitive di “Mugnano 2000” e delle traverse limitrofe. La famiglia sarebbe originaria di Miano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews