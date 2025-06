Le ricette di Luciana. Dolcissima perla

Dolcissima perla.

Ingredienti frolla: 500 grammi di farina 00, 220grammi burro morbido, 250 g di zucchero 3 uova. Ingredienti farcia: 250 grammi di mascarpone, 3 cucchiai di zucchero, una tazzina di caffè ristretto. Preparazione: sabbiare il burro con lo zucchero e la farina,aggiungete le uova, impastare e lasciare in frigo almeno 30 minuti. Stendere l’impasto in due conchiglie imburrate ed infarinate cuocere a 180° per 15 minuti circa. In una ciotola unite al mascarpone ,lo zucchero e il caffè ristretto. Farcite le conchiglie con la crema al mascarpone ed usate una ciliegia in decorazione.