Incidente nel Salernitano: dopo Luca muore anche Samuel

Sale a due il bilancio delle vittime del tragico incidente tra due auto (Audio A3 e Alfa Romeo 147) avvenuto, intorno alle 22 di ieri, lungo la Strada Statale 166 degli Alburni nel comune di Roccadaspide.

La tragedia

Dopo Luca Minella, 25 anni, del posto, deceduto sul colpo a seguito dello scontro, nella notte è spirato anche uno dei due ragazzi che erano a bordo del secondo veicolo. Si tratta di Samuel Auricchio, anche lui residente a Roccadaspide, il quale ha smesso di vivere dopo l’arrivo in codice rosso all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, a causa delle gravi ferite riportate. Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli, invece, il 28enne E.B di Cava de’ Tirreni, che era con lui in auto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto tutti i ragazzi dalle lamiere, ed i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Dolore e sconcerto nella comunità di Roccadaspide dove Luca (che faceva il cameriere) e Samuel (che svolgeva l’attività di benzinaio) erano molto conosciuti. In tanti si stanno stringendo alle loro famiglie.













