Stati Uniti, gatti domestici positivi all’aviaria

Due gatti, che vivono in due diverse case di New York, sono risultati positivi all’influenza aviaria. A comunicarlo il dipartimento sanitario della Grande Mela. Gli esperti del Dipartimento stanno indagando sui due casi che si sono verificati in due famiglie senza contatti fra loro. “In collaborazione con i funzionari del settore salute animale il Dipartimento sanitario di New York sta cercando di capire come i due gatti siano stati infettati dall’influenza aviaria H5 – ha spiegato in una nota il commissario ad interim del Dipartimento della Salute di New York City, Michelle Morse – L’influenza aviaria nei gatti è stata confermata altrove negli Stati Uniti”.













