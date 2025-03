Ritrovata a Pompei una Deposizione inedita del Mantegna

Condividi

Visite: 18

30 Visite

E’ stata ritrovata nel Santuario di Pompei una Deposizione di Andrea Mantegna, che da giovedì prossimo sarà in mostra nella pinacoteca dei Musei Vaticani a

Roma per alcuni mesi.

L’opera – di cui si conoscevano versioni più tarde – è stata

ritrovata da Stefano De Mieri, docente di Storia dell’arte

moderna all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: “Ho

scoperto il quadro nel luglio del 2020 – racconta lo studioso ad

Andrea D’Agostino – consultando il portale BeWeb, dove è

confluita l’inventariazione dei beni mobili delle diocesi

italiane”. Sul sito era pubblicata proprio l’immagine di una

Deposizione molto rovinata conservata a Pompei, che lo studioso

riuscì poi a vedere nell’estate 2021. “Il dipinto si presentava

molto alterato dai rifacimenti ma le parti meno compromesse – il

volto della Maddalena in lacrime, lo sfondo con la Gerusalemme

celeste, la porta monumentale a sinistra vagamente rievocante

l’Arco di Tito – erano di una qualità tanto elevata da escludere

che ci si trovasse dinanzi a un’ulteriore copia antica”. A

questo punto, la Deposizione è stata portata a Roma e restaurata

nei laboratori dei Musei Vaticani.

L’ipotesi dello studioso “è che l’opera facesse parte

dell’allestimento della cappella absidale di San Domenico

Maggiore a Napoli”. In quanto alla futura collocazione, questa

Deposizione, anticipa ad Avvenire l’arcivescovo di Pompei,

monsignor Tommaso Caputo, “troverà naturalmente posto nel museo

centrale del Santuario. I lavori di sistemazione sono in corso e

si concluderanno in tempo per accogliere il dipinto dopo

l’esposizione ai musei Vaticani”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews