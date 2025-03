Condividi

Sono 17 i nuclei familiari finora sgomberati a Pozzuoli. Quindici sono residenti in una palazzina di 7 piani che sorge in via San Gennaro Agnano, nei pressi dell’Accademia Aeronautica. La criticità è emersa durante un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco che hanno riscontrato alcune lesioni al torrino-scala.













