Marano. Izzo: “Bene Santoro e De Stefano sull’opposizione morbida, ma dovevano fare i nomi, noti tra l’altro a tutti”

Concordo pienamente con il giudizio dei due consiglieri di opposizione Santoro e De Stefano sulla opposizione morbida nei confronti dell’ amministrazione.

Ma in un momento così delicato per la città é giunto il momento di chiamare per nome e cognome le cose, per il rispetto dovuto ai cittadini e per noi stessi, consapevoli che la opposizione reale si attua attraverso il voto in consiglio comunale dopo attenta discussione sugli atti, che e palese a tutti.

Michele Izzo consigliere comunale.













