Pioli salva Ronaldo: niente convocazione per l’Iran. Rischiava 100 frustate

Non ci sarà Cristiano Ronaldo nella sfida che lunedì il suo Al Nassr giocherà in Iran, in casa dell’Esteghlal (l’ex squadra di Andrea Stramaccioni) per gli ottavi di finale della Champions League asiatica. Stefano Pioli ha tenuto fuori il fuoriclasse portoghese dalla lista dei convocati. Attorno a CR7 era scoppiato infatti un vero e proprio caso perché, se avesse messo piede in Iran, il portoghese avrebbe rischiato 100 frustate, tanto che il suo club aveva chiesto, senza successo, di disputare il match in campo neutro. Ecco quindi la decisione di metterlo al riparo da ogni rischio tenendolo a casa.