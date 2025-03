Marano, ragazzina pestata in strada da alcune coetanee. Santoro: “Episodio che evoca scene di Gomorra, individuare e punire aggressori e complici”

Condividi

“L’agguato registrato a Marano, teso ad una studentessa di seconda media, da parte di alcune compagne di classe è un fatto gravissimo, su cui chiediamo alle forze dell’ordine di fare immediatamente chiarezza e perseguire le autrici di questo gesto delinquenziale.” – È quanto afferma in una nota Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza.

“Il pestaggio messo in atto dalle coetanee della vittima e persino riprese da altre complici fa accapponare la pelle e simboleggia un clima surreale che aleggia nel panorama giovanile. Oramai la violenza non è presente solo nel mondo degli adulti bensì anche in quello degli adolescenti che non hanno più limiti e freni inibitori. Organizzare un raid punitivo a mo’ di “gomorra” è il segnale evidente che la mentalità criminale sta prendendo il sopravvento su ogni valore umano e civile. Bisogna invertire immediatamente la rotta, anche con l’intervento duro e repressivo da parte delle istituzioni. Solo qualche mese un giovane di Marano è stato ammazzato. Episodi del genere devono immediatamente far scattare l’allerta. La situazione è drammatica.” – così conclude Santoro.













