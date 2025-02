Campi flegrei, lo sciame sismico non si arresta: stamani altre due scosse di non lieve intensità

772 Visite

Nuove scosse di terremoto sono state registrate stamani dall’Osservatorio vesuviano dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona dei Campi flegrei: alle 8.12 la magnitudo è stata di 3.2, a seguire, due minuti più tardi, alle 8.14, è stata invece di 2.8. Dalla mezzanotte, quando è stata registrata il sisma di magnitudo 3.9, sono state otto in totale le scosse registrate.

L’ULTIMA SCOSSA NELLA NOTTE

Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha presieduto, alle ore 1.30, un’unità di crisi in videocollegamento con il territorio. Durante la riunione, visto il numero di cittadini che si sono riversati in strada è stata disposta l’attivazione del volontariato di protezione civile e l’apertura delle aree di accoglienza e di attesa per i cittadini dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli.













