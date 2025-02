NAPOLI. V MUNICIPALITÀ DEMOCRAZIA SOSPESA. LA SALA CONSILIARE “SILVIA RUOTOLO” DI NUOVO CHIUSA.

204 Visite

A poco più di due anni dalla tanto attesa riapertura della Sala Consiliare “Silvia Ruotolo” della V Municipalità, ci troviamo nuovamente di fronte a una situazione inaccettabile: la chiusura di un luogo essenziale per la vita democratica del territorio.

Dopo un lungo periodo di interdizione, nel 2022 la sala era stata restituita ai cittadini come spazio di confronto e di partecipazione istituzionale. Oggi, invece, ci ritroviamo senza una sede adeguata per lo svolgimento dei Consigli Municipali, compromettendo la piena funzionalità dell’organo di rappresentanza e, di conseguenza, la possibilità per i cittadini di assistere e partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il loro quartiere.

Questa chiusura, avvenuta il 30 Gennaio e fino a data da destinarsi, rappresenta un grave segnale di disattenzione verso il territorio e le istituzioni municipali. Non è accettabile che, ancora una volta, la V Municipalità sia priva di un luogo di dibattito pubblico, costringendo le forze politiche e i cittadini a dover subire l’ennesima interruzione di un servizio fondamentale.

Chiediamo con forza all’Amministrazione Comunale e agli uffici competenti di intervenire con urgenza per garantire la riapertura della sala consiliare, affinché sia ripristinato il regolare svolgimento dei lavori istituzionali. Non possiamo permettere che la partecipazione democratica venga ostacolata da inefficienze e mancanza di programmazione.

Alcuni dei consiglieri firmatari, più volte hanno sollevato la questione delle condizioni della sala non sempre efficienti venendo addidate come polemiche strumentali e pretestuose, ora la sala viene però interdetta senza spiegazioni chiare ed esaustive su quali siano stati i peggioramenti che abbiano portato a questa scelta.

Nell’ottica della massima trasparenza vogliamo chiarezza per capire in quali condizioni sono stati svolti i lavori fino ad oggi, ospitando anche scuole, comitati, associazioni e centinaia di persone per capire se siano stati esposti a dei rischi.

Continueremo a batterci affinché questo problema venga risolto nel più breve tempo possibile, perché la democrazia locale non può e non deve rimanere senza una casa.

Emanuele Papa (Misto-Lega)

Antonio Culiers (Forza Italia)

Francesco Flores (Forza Italia)

Salvatore Pace (Misto-De Magistris)

Valentina Barberio (Per Napoli)

Daniele Quatrano (Napoli Solidale)













