Volla, elezioni amministrative. Il segretario locale del Pd: “Proseguire nell’azione di rinnovamento e cambiamento”

Egregio Direttore, le scrivo in qualità di segretario cittadino del Partito Democratico di Volla e mi pregio di invitarla a presenziare alla manifestazione indetta dal circolo del PD di Volla di presentazione della piattaforma programmatica per le prossime elezioni comunali. Come lei ben conosce, le prossime elezioni verranno indette dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale a seguito delle dimissioni dei sei consiglieri di minoranza a cui si sono aggiunti tre consiglieri eletti nella coalizione di maggioranza. Questi ultimi, (Gianluca Pipolo eletto nelle liste del P.D. e successivamente espulso dal gruppo per le continue prese di posizione in contrasto con le decisioni del Partito e del gruppo, Francesco Molisso e Ciro Petrazzuolo, eletti con la lista Freevolla e succedutisi nell’incarico di Presidente del Consiglio) ponevano in essere una sovente autonoma attività amministrativa in contrasto con le decisioni della maggioranza, adottando in diverse occasioni, provvedimenti concordati con la minoranza, che sono risultati penalizzanti per la città di Volla, quali, per citarne alcuni, la concessione della struttura destinata a biblioteca comunale all’ASL Napoli3 senza ricevere in contropartita un idoneo immobile ove poter ubicare la biblioteca (come invece richiesto invano dal Partito Democratico); il voto contrario, in prima votazione, sulla dichiarazione del dissesto, che ha provocato inevitabili ritardi nell’azione amministrativa; il continuo inserire all’odg del consiglio comunale, da parte del presidente (facente parte della predetta triade), di provvedimenti non condivisi in maggioranza; il voto contrario in consiglio comunale sulla rielaborata proposta di bilancio stabilmente riequilibrato, poi approvato dal Commissario Straordinario, che avrebbe permesso di ripartire con una virtuosa azione amministrativa, ma che ha di fatto decretato la fine dell’Amministrazione e di altri che saranno sicuramente oggetto di trattazione e confronto. Questi consiglieri che hanno decretato l’ennesimo scioglimento del consiglio comunale, il quarto consecutivo, invece di avere la decenza di dimettersi individualmente, come dovrebbe essere allorquando non più in sintonia con la coalizione uscita vincitrice dalle urne e che ha permesso loro di essere eletti, hanno preferito sommare le loro dimissioni a quelle formulate da tutti gli altri consiglieri di minoranza in modo da determinare la fine dell’Amministrazione del Sindaco Di Costanzo.

I cittadini di Volla hanno la capacità di risollevare le sorti della città, umilmente martoriata negli ultimi 20 anni da una pessima classe dirigente che ha anteposto i propri interessi a quelli della collettività.

È ora di continuare con l’operazione di cambiamento e rinnovamento.

Volla è una città che ha delle potenzialità straordinarie di sviluppo e vivibilità sia per la sua straordinaria posizione geografica che per la presenza sul territorio di un fiorente settore terziario ampiamente diffuso grazie ad un’attrattiva rete commerciale e di un ben avviato polo artigianale, ma ancora da qualificare da un punto di vista infrastrutturale.

Il Partito Democratico fa appello all’unità ed all’impegno delle forze sane del territorio affinché si possa finalmente garantire alla Città di Volla un’amministrazione capace e duratura, composta da cittadini scevri da interessi personali e che possa affrontare e risolvere, senza veti e ricatti di alcun genere, gli annosi problemi che affliggono la nostra comunità.

Le allego la locandina del convegno che terremo Domenica 16 febbraio alle ore 10,30 nell’auditorium della scuola media M. Serao di Volla con l’auspicio di poterla conoscere personalmente.

La ringrazio anticipatamente, con preghiera di chiederle di pubblicare in merito all’evento ed alle considerazioni politiche che le ho sopra rappresentato.

Luigi Pacella













