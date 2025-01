A CASTELLAMMARE DI STABIA LA FINALE REGIONALE  DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI

84 Visite

Tutto pronto per la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti. Il campo prescelto per l’ultimo atto della competizione è lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, dove mercoledì 29 gennaio, alle ore 18.30, si sfideranno la Pol. Santa Maria Cilento e il Nola 1925. Una struttura dedicata al calcio professionistico che per l’occasione sarà teatro della sfida principe della stagione dilettantistica regionale. Nell’occasione le due formazioni scenderanno in campo con le magliette con lo slogan “No al bullismo” per sensibilizzare il pubblico e i giovani su questa tematica sempre attuale. Special guest della manifestazione sarà il dj Gigi Soriani, che intratterrà il pubblico prima dell’incontro e durante l’intervallo.

“Ancora una grande soddisfazione per la Polisportiva Santa Maria che ottiene la finale della Coppa Italia Regionale – ha dichiarato il presidente della Pol. Santa Maria, Francesco Tavassi -. Si tratta di un altro prestigioso traguardo raggiunto dalla nostra società composta, anche quest’anno, da dirigenti, tecnici e atleti di grande valore. Un enorme riconoscimento da condividere con gioia con i nostri tifosi e con il nostro territorio piccolo, ma pieno di grandi valori. Forza Polisportiva Santa Maria”.

“Siamo orgogliosi di partecipare a questa finale regionale che si disputerà al Menti di Castellammare di Stabia – ha dichiarato il presidente del Nola 1925, Giuseppe Langella -. Mi auguro che funzioni tutto alla perfezione, che le tifoserie si godano lo spettacolo e partecipino sempre nel rispetto delle regole. Auspico che sia una serata speciale e indimenticabile per noi e per tutti, una festa sportiva. Verrà lanciato un importante messaggio contro il bullismo, un fenomeno che è soprattutto nelle scuole. Spero che con il nostro contributo, all’interno di in uno scenario importante come quello della finale, ci sia un momento di riflessione soprattutto per tutti i ragazzi. Ringrazio tutti in vista di questo appuntamento. Da parte nostra, mi aspetto una finale degna della storia del Nola 1925”.

“La stagione entra sempre più nel vivo – spiega il Presidente C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli -. Questo sarà il primo trofeo stagionale che assegneremo nel calcio a 11 e vedrà di fronte due formazioni molto competitive che rappresentano due territori diversi della nostra splendida Campania. Per l’occasione le due formazioni, su mia iniziativa, invieranno un messaggio per sensibilizzare il pubblico sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo, argomenti purtroppo ancora all’ordine del giorno, per i quali il nostro comitato è sempre in prima linea. Ci aspettiamo una giornata di sport all’insegna del fair play, oltre che uno splendido spettacolo in campo e sugli spalti. Rivolgo un sentito ringraziamento ai presidenti dei due club per la loro massima collaborazione, al sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e alla società Juve Stabia per la disponibilità. E un ringraziamento speciale va a tutte le forze dell’ordine per la massima attenzione e il supporto che hanno fornito nell’organizzazione di questa manifestazione per garantirne la sicurezza”.

Napoli, 25 gennaio 2025













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews