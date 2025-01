Calciomercato Napoli, Romano su X: “Contatti avviati con il Borussia per Adeyemi: i tedeschi aprono alla cessione, Garnacho in stand-by”

324 Visite

Non si sblocca l’affare Garnacho, avanza Adeyemi come erede di Kvaratskhelia. Napoli sprinta sulla corsia per regalare a Conte il nuovo esterno dopo l’addio del georgiano, direzione Psg.

Come riferito da Fabrizio Romano e poi anche da Matteo Moretto di Relevo, proprio mentre l’accordo con lo United per Garnacho resta distante, nelle ultimissime ore contatto tra il club di De Laurentiis e il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Il club tedesco apre alla cessione a gennaio. L’attaccante tedesco è un candidato forte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.