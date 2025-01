Napoli. Il sindaco Manfredi, l’assessora Striano e la presidente Amato inaugurano il plesso scolastico La Loggetta

159 Visite

Riprendono le attività didattiche nel plesso La Loggetta, interessato in questi anni da lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione. Questa mattina l’inaugurazione con il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano

e la presidente del Consiglio comunale Enza Amato al termine dell’intervento che ha riguardato la parte dell’edificio a cui si accede dal civico 13 di via Ciaravolo. Presenti anche il consigliere comunale Walter Savarese d’Atri, presidente della Commissione

Bilancio, e il presidente della decima Municipalità Carmine Sangiovanni.

I locali ospiteranno gli alunni che finora hanno frequentato le lezioni al plesso di via Terracina dell’Istituto comprensivo Michelangelo Augusto. Una soluzione voluta dall’assessora Striano e condivisa dal presidente della Municipalità, poiché non crea disagi

considerata la vicinanza tra le due strutture.

L’intervento per le opere di sicurezza e la rifunzionalizzazione dei locali di via Ciaravolo 13 è costato circa quattro milioni di euro. La struttura, su impulso della presidente Amato, è stata dotata anche di un impianto di videosorveglianza.

La scelta di destinare all’Ic Michelangelo Augusto parte del plesso La Loggetta ha consentito al Comune di Napoli di eliminare il costo del fitto della struttura presso cui sono state fin qui svolte le attività. Nella restante parte dell’edificio, quella da

cui si accede da via Ciaravolo 15/A, proseguiranno le attività scolastiche dell’Istituto comprensivo Minniti.

“Questa scuola – ha spiegato il sindaco Manfredi – è stata completamente riadeguata con un investimento importante per dare spazi sicuri ed efficienti ai bambini e ai ragazzi. Stiamo facendo un grande investimento sulle scuole perché la qualità degli edifici

è molto importante: l’educazione è fatta anche di luoghi che siano belli, sani e garantiscano la massima sicurezza. Abbiamo un grande piano di investimenti sia come Città metropolitana che come Comune, insieme al Governo, al Ministero e alla Regione. Dalle

scuole riparte la Napoli che vogliamo”.

“Con la riapertura del plesso La Loggetta – ha commentato l’assessora Striano – eliminiamo un fitto passivo per una struttura che non era adeguata come scuola e restituiamo al territorio una scuola che è antisismica, efficiente dal punto di vista energetico

e anche molto bella per quanto riguarda l’aspetto architettonico. È un bel risultato per la nostra Amministrazione”.

“Per questa scuola – ha ricordato la presidente Amato – c’è stata una battaglia dei cittadini del quartiere e dei comitati che hanno sempre rifiutato l’idea che venisse dismessa. Vederla recuperata, dopo circa vent’anni, grazie all’Amministrazione Manfredi,

è una grande soddisfazione perché mette insieme il diritto ad una scuola bella e funzionale e il ripristino di quello che è anche un presidio di legalità in una parte della Municipalità che è più decentrata”.

“Oggi è una giornata importantissima per la nostra Municipalità perché viene raggiunto un altro obiettivo strategico – ha evidenziato il presidente Sangiovanni –. Con il sindaco Manfredi inauguriamo una scuola più bella, più sicura e più a misura di bambino”.













