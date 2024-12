Nola: carabinieri impegnati contro i furti in abitazione. Controlli a tappeto. Arrestato un insospettabile

109 Visite

Nell’ambito dei controlli volti al contrasto dei furti in abitazione i carabinieri della compagnia di Nola hanno effettuato una serie di perquisizioni. A finire in manette un 78enne di San Paolo Bel Sito. In casa dell’uomo i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica calibro 9 con canna modificata e matricola abrasa. Sequestrate anche 128 munizioni di vario calibro.

Durante le operazioni i carabinieri hanno anche accertato che l’uomo avesse manomesso il contatore di energia elettrica e per questo motivo é stato denunciato per furto.

Il 78enne dovrà, infine, rispondere anche di detenzione di droga. Nell’appartamento trovati 10 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana oltre a 16 bustine utilizzate verosimilmente per il confezionamento.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti













