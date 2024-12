Napoli. Centro Storico: weekend di controlli da parte dei Carabinieri. Fuochi, droga, parcheggiatori, scooter senza regole, coltelli, un locale sospeso

67 Visite

Nascondeva addosso 20 grammi di marijuana perciò quando i Carabinieri gli hanno intimato di fermarsi si è messo a correre sperando di evitare la perquisizione. Tentativo vano, quello di Carlo Buccino, 21enne, che è stato tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale ma anche detenzione illecita di artifici pirotecnici, poiché la perquisizione in casa ha permesso di scoprire 50 grossi petardi “rambo”.

Terminate le formalità dell’arresto e del sequestro di droga e fuochi, Buccino è stato tradotto in carcere.

Il bilancio dei controlli portati avanti dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro e dai militari del Reggimento “Campania” comprende anche la denuncia di 4 parcheggiatori abusivi attivi nella zona dei “baretti”. Uno di loro, 34enne, era già stato sottoposto a DACUR.

Non distante, su via lungo montecalvario, i militari hanno sorpreso un 24enne di origine bengalese che girava armato di coltello. È stato denunciato.

Per quanto concerne la sicurezza stradale, il dato degno di nota è che ben un quarto delle violazioni contestate hanno riguardato la guida di scooter senza casco.

Infine, l’ispezione in un wine bar in zona piazza Dante ha portato alla luce pesanti carenze in materia igienico-sanitaria; il locale è stato sospeso nell’attesa del ripristino della corretta igiene.













