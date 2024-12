Campania, i trasporti, le infrastrutture e il divario nord-sud

138 Visite

Roberto Calise sul Corriere del Mezzogiorno del 30 novembre suggeriva,

relativamente alla situazione dei trasporti, la necessità del ritorno al

Tram. Io partendo dai medesimi obiettivi, mi spingo a considerare che in

maniera più generale, praticare una buona politica nella sua complessità,

porterebbe a risultati molto più evidenti sia per la Città Metropolitana,

che per il Mezzogiorno e l’interno Paese. Se le opere infrastrutturali sia

esse inerenti i trasporti che gli altri investimenti strutturali, venissero

realizzate in una progettualità programmata globale e mirata che avesse

la finalità primaria di colmare il divario tra Nord e Sud, tutta l’Italia ne

trarrebbe un beneficio. Ne è un esempio l’accordo fra la presidenza

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Sindaco di Napoli,

Gaetano Manfredi e la chiusura del patto con l’ex Ministro Fitto che ha

permesso di superare lo stallo politico tra Governo e Regione per

procedere alla bonifica di Bagnoli inglobando l’ultimo ostacolo la

Cementir dismessa di Caltagirone. Se partiamo quindi dalla necessità di

un’unità di intenti fra Governo Nazionale e i Comuni, nel loro insieme, che

vedano con la presidenza Manfredi nella realtà napoletana un motore al

potenziale possibile cambiamento alla situazione che dall’Unità d’Italia

ha visto il Nord contro il Sud e, successivamente con l’avvento della

Repubblica, la Città di Napoli, con le sue Amministrazioni Municipale

quasi sempre in disaccordo con le direttive nazionali, possiamo

intravedere il fatto che oggi esiste una volontà univoca, per superare le

divergenze che sussistono nel Paese.

Superare queste divergenze significa, colmare e/o attutire ai minimi termini il divario e, solo dopo, si potrebbe parlare di Autonomia Differenziata. Lotte meschine e di parte

come quelle promosse dalla Lega e subite dall’attuale Governo Nazionale

con la Legge Calderoli, respinti in diversi punti dalla Corte Costituzionale,

sono la dimostrazione che bisogna superare quel divario culturale che si

estrinseca in una condizione socio-economico di vantaggio per una parte

solo della cittadinanza a discapito dell’altra. Non vogliamo analizzare le

cause che contribuirono ad un usurpazione di ricchezze ed un ribaltamento nel senso più variegato del ”tenore di vita” del Sud a favore del Nord con l’Unità d’Italia, per non citare i successivi fondi americani, Piano Marshall, venivano destinati a Nord ed andavano a beneficiare il “triangolo industriale”.

Nella prima Repubblica i partiti facevano la differenza, oggi, con il loro venir meno, bisogna coinvolgere maggiormente la gente, renderla cosciente che il possibile cambiamento

scaturisce dalle loro scelte e quindi l’astensionismo o delegare agli altri va

contro i propri interessi, in particolare dalle nostre realtà territoriale.

Combattere le negatività e il fatto che, come viene evidenziato dallo

stesso Ministero degli Interni, il fenomeno malavitoso non è locale ma

pertinente nell’intero territorio ci deve spingere a considerare che le

positività esistenti sono Superiore e la volontà dei cittadini può essere

determinante a realizzare un reale cambiamento. Se la gente viene

stimolata a partecipare per salvaguardare il proprio interesse, partendo

dai problemi vivi che li affliggono, lo farà, come dimostra la presenza di

oltre cinquecentomila persone allo sciopero indetto ultimamente dalla

CGIL -UIL, pur non essendo queste come tutte le organizzazioni sindacale

al massimo splendore. Partire da cosa eravamo, cosa siamo e cosa

potrebbe diventare, ieri la città di Napoli, capitale del Mezzogiorno, oggi,

la Città Metropolitana di Napoli, capitale del Mediterraneo, solo questo

dovrebbe spingere la maggioranza dei cittadini ad una discussione

sempre più fattive per costruire il possibile per un domani migliore.

Consentitemi, rivolgendomi particolarmente ai giovani: la Speranza deve

essere l’ultima a morire! Da anni e, non da solo, vado enunciando la tesi

secondo la quale bisogna aprire una Finestra sul Mediterraneo e quale

occasione migliore e destinare Bagnoli risanata a una Città della Cultura e

del Commercio con sedi diplomatiche permanenti dei Paesi bagnati dal

mar mediterraneo, dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo? Dove in

particolare il comprensorio flegreo-giuglianese per la sua vicinanza e la

disponibilità dei terreni potrebbe assolvere una funzione dominante per

l’indotto che ne potrebbe scaturire. Mi torna in mente, giovanissimo, nel

Direttivo Provinciale dei Socialisti Unitari, si discuteva la realizzazione

dell’aeroporto intercontinentale al Lago Patria e noi del comprensorio

Giuglianese decidemmo di votare a favore contro le direttive del partito

ed io in quella sede tenni a motivare le ragioni che avevano spinto l’intera

sezione di Marano a votare per la sua realizzazione. Se allora si fosse

realizzato l’aeroporto, oggi avremmo una struttura imprescindibile per

la vocazione che ci prefiggiamo: “Una citta’ cosmopolita con

caratteristiche intercontinentali. Dove nell’era della Finanza che ha

preso il sopravvento sulla Produzione, la medesima porterebbe risorse

finanziarie nuove ed imporrebbe regole e comportamenti consoni al

vivere Civile. Avremmo già realizzato una bretella di strada ferrata che

raggiungesse il Lago Patria e completasse il circuito su ferro come previsto

dal Piano regionale su ferro, invece stiamo ancora discutendo della

Metropolitana del Mare e del Tram Veloce. Come abbiamo dimostrato in

precedenti sedi, i Comuni a Nord di Napoli, in particolare Marano,

Calvizzano, Qualiano, Villaricca hanno bisogno di entrambe le opere.

Mentre la prima fa parte del Piano Regionale Integrato su ferro, allo stato

poggia le sue direttive sul PEF e comprende quando previsto nel PRO (

Piano Raggiungimento Obiettivi) , la seconda è di competenza della Città

Metropolitana, opere di dimensioni completamente diversi con tempi di

realizzo e di costi. Il Tram Veloce si svilupperà su un percorso misto,

completamente su suoli pubblici e per la differenza di costi sostenibili,

comunque entrambe le opere soddisfacenti in termini di costi-benefici. I

ritardi ed in particolare la soppressione dell’Alifana sul territorio di

Marano sono la dimostrazione di incuria oppure, ancora più grave, di

interessi di parte, di una politica miope praticata nella maggioranza dei

casi, dalle amministrazioni locali, ultima la discussione del “ Deposito

Officina” a servizio della rete metropolitana EAV Napoli nord Aversa-

Piscinola. In discussione nel Consiglio Comunale di Giugliano. Un’opera

strategica importante su un piano delle infrastrutture su ferro ridotta ad

una misera discussione con il mancato coinvolgimento dei cittadini a

dimostrazione quando siano lontani i cittadini dalle problematiche del

territorio e dai suoi processi di sviluppo. Purtroppo ci troviamo di fronte

ad una mancanza di una cultura diffusa del fare, del governare, dove di

fronte ad opere che vanno nella direzione di un interesse collettivo non

esistono differenze politiche.

Da nonno meridionale quando leggo: “Scuola, gli studenti del Sud non

reggono il passo: le insufficienze che raccontano una sconfitta”, la

medesima sconfitta penso di averla subita anche noi. Figli del Popolo,

eravamo e siamo convinti, non aver saputo trasmettere il senso della

Speranza, che attraverso la Scuola, e con le sufficienze abbiamo

contribuito con il sapere acquisito, nelle anni settanta, raggiungere

grande vittorie anche se hanno prodotte tensione e terrore sociale.

Calandosi nella realtà locale e meridionale inviterei in particolare i giovani a rendersi protagonisti dei processi in atto, ad un confronto serrato che

investe lo sviluppo del territorio e piu’ in generale il Mezzogiorno e

l’intero Paese. Convinto che con la globalizzazione, la Finanza che ha preso il

sopravvento sulla Produzione, il Riformismo è la forma più avanzata di

lotta per combattere le disuguaglianze e per una equa distribuzione della

ricchezza.

Franco De Magistris













