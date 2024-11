Nello Savoia eletto membro del consiglio nazionale dell’ANCI: «Rappresenterò i Campi Flegrei» Bacoli. 

251 Visite

C’è anche un consigliere comunale dell’area flegrea tra i membri eletti nel consiglio nazionale dell’Anci. Si tratta di Nello Savoia, 42 anni, avvocato di Bacoli, scelto tra i delegati che hanno preso parte alla quarantunesima edizione annuale dell’Associazione che racchiude i comuni italiani. La manifestazione, svoltasi a Torino, ha eletto come nuovo presidente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Nonostante la giovane età, Savoia ha alle spalle una lunga carriera politica che l’ha visto muovere i primi passi nel 2010 quando ha ricoperto l’incarico di presidente del consiglio comunale. Eletto quattro volte consigliere comunale, oggi rappresenta Fratelli d’Italia al comune di Bacoli «Per me è un grande motivo di orgoglio poter rappresentare non solo la mia città ma l’intera area flegrea in un momento storico così particolare, che vede i fenomeni sismici rallentare i processi di sviluppo nei nostri territori – spiega Nello Savoia – E noi rappresentanti siamo chiamati a un ulteriore senso di responsabilità verso i nostri cittadini. Tra i temi che voglio portare al centro dell’agenda politica nazionale c’è la pianificazione urbanistica del territorio che è fondamentale per la Regione Campania ».