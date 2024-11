22 oro, 15 argento e 9 bronzo per gli allievi della New Body and Soul ai campionati nazionali di Kung fu tradizione e Sanda, tenutosi a Perugia il 22 e il 23 novembre. I giovani allievi erano accompagnati dal maestro Stefano Catone e dalla maestra Mikaela Campochiaro. Ennesimo successo, dunque, per la scuola da tanti protagonista nel mondo delle arti marziali.