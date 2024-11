Mugnano, nasce Agorà 80018. “Il progetto per la rinascita della città”

La profonda delusione nei confronti della politica locale naturalmente genera un allontanamento dei cittadini dalle tematiche che invece dovrebbero vivere della massima partecipazione. In controtendenza, un gruppo di forze civiche , professionisti e rappresentanti di movimenti politici che con forza hanno espresso il proprio dissenso nei confronti delle attuali forze di maggioranza, hanno dato vita ad Agorà 80018, progetto di rinascita per Mugnano. Attraverso tavoli di confronto sulle principali problematiche che attanagliano il territorio, coinvolgendo professionisti e tecnici, aperti a tutti i cittadini e alle proprie esperienze, abbiamo intenzione di ripensare completamente la politica qui sul nostro territorio. Per dimostrare ai partiti direttamente responsabili dell’attuale degrado che è possibile lavorare a una idea di città alternativa e ambiziosa. Senza slogan vuoti, senza pseudo rivoluzioni, spiegando nel dettaglio quali cose andrebbero realizzate e come bisognerebbe attuarle. Contro la politica dei carrozzoni affollati, che vagano senza alcuna destinazione precisa se non quella della poltrona, proponiamo un progetto di forte identità basata su un rilancio sociale, economico, culturale.

Agorà 80018 – Nello Chianese, Gennaro Della Corte, Biagio Chianese, Francesco Palma, Massimo Vallefuoco, Giuseppe Sicuranza, Mario Imbimbo