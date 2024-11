Castellammare di Stabia, infermiera colpita con un pugno dal padre di un paziente del pronto soccorso.

193 Visite

Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario. L’ultimo episodio violento si è verificato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove un’infermiera è stata raggiunta da un pugno sferrato dal padre di un giovane paziente. “Un atto vile al quale devono seguire conseguenze durissime per gli aggressori. E’ inaccettabile l’escalation di violenze ai danni del personale sanitario esposto sempre più, nel pieno delle loro attività di assistenza, a grossi rischi. Da tempo gridiamo la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e garantire la presenza continua dei drappelli di polizia nelle strutture ospedaliere. Il personale sanitario deve poter lavorare in piena sicurezza e in assoluta tranquillità per poter garantire ai pazienti l’assistenza necessaria”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.













