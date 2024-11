Marano, amministratore di condominio aggredito nuovamente da un condomino: scatta la denuncia

222 Visite

Un’aggressione fisica e verbale e non è la prima volta: a denunciarlo l’amministratore Mario De Vito, del parco La Pineta (foto d’archivio), a Marano. L’uomo – secondo quanto denunciato ai carabinieri – sarebbe stato aggredito, non solo verbalmente, nuovamente da un condomino che già in passato lo avrebbe preso di mira. In quell’occasione, l’amministratore – dopo aver sporto denuncia – l’avrebbe poi ritirato come gesto di buona volontà. Ora i fatti si sono ripetuti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews