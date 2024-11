Ucciso per una scarpa sporca: l’assurda morte di Santo Romano

304 Visite

In lingua napoletana si ama ripetere «leva occasione». Ecco, Santo voleva levare occasione , voleva che la discussione nata tra un suo amico e un ragazzino con l’aria da bulletto che contestava all’altro di avergli sporcato una scarpa urtandola con un piede, non finisse a botte.

In fondo stavano tutti lì, nell’accogliente piazza al centro di San Sebastiano al Vesuvio, per passare una serata di festa, bere qualcosa, intrattenersi con le ragazze: perché prendersela per una fesseria come quella? E quando il tipo innamorato e geloso delle sue sneakers è entrato ancora furioso in auto, Santo ha fatto per avvicinarsi per convincerlo a calmarsi. Da lontano gli ha anche detto che era disposto a pulirgliela quella scarpa, purché tutto finisse lì.