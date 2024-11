Nel Polo di San Giovanni si inaugura l’anno accademico 2024-2025 della Digita e della Core Academy della Federico II

105 Visite

Si inaugura lunedì 4 novembre l’anno accademico 2024-2025 della Digita e della Core Academy, i percorsi di alta formazione realizzati dall’Università Federico II in collaborazione con aziende e multinazionali italiane e internazionali.

Il 4 novembre, infatti, presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio 72 studenti entreranno in aula per cominciare i corsi formativi delle Academy DiGITA e Core – Conversione and Resilience.

Il primo appuntamento è alle 9.30 nell’Aula DiGITA e vedrà protagonisti i 49 giovani talenti che hanno superato le selezioni alle prese con la trasformazione digitale e, in particolare, con l’intelligenza artificiale, tema portante del lavoro che mette in campo nell’ottava edizione la Academy che nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte, guidata dal professore Antonio Pescapè.

A dare il benvenuto ai digiters saranno, insieme al federiciano Pescapè, Alessandro Lizzi, Partner Deloitte Digital e Responsabile sede di Napoli Capodichino, Paolo Galletti, People & Purpose Leader, Partner, Deloitte Central Mediterranean, e Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean (DCM), Deloitte North & South Europe Board Member, People & Purpose Leader.

Il percorso didattico è articolato su 9 mesi, 6 di lezione in aula nei quali gli studenti saranno formati attraverso modalità “Challenge Oriented” e 3 di Project Work presso le aziende partner.

L’Academy è un corso di alta formazione focalizzato sull’apprendimento challenge-based che prevede l’integrazione tra formazione in presenza e on the job, oltre che interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese, che forma figure professionali sui temi dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale con certificazioni e incontri con le aziende.

Alle 14.30, invece, nell’Aula Core, sarà la volta degli allievi della quarta edizione della Core – Conversione and Resilience Academy, coordinata dal professore Paolo Ricci, nata dalla collaborazione tra l’Ateneo federiciano, KPMG, DXC Techology ed Exprivia.

A dare inizio ai lavori saranno, per la Federico II, insieme a Ricci, il professore Renato Civitillo e il dottor Pietro Pavone, Luca Cerri, KPMG Advisory Roma, Partner, Governance, Risk & Compliance – Monitoring Public, Aldo Cinquegrana, KPMG Advisory Roma, Partner, ESG, Vincenzo Tonno, KPMG Advisory Napoli, Partner, Governance, Risk & Compliance – Monitoring Public, Francesco Lombardo Account Executive PS&Helathcare Italy, DXC, Valerio Morfino Data&AI PS Strategy Lead Italy, DXC, e Arturo Possidente, Sales Manager Public Sector & Healthcare in EXPRIVIA.

Saranno ventitré gli studenti che impegnati in un progetto didattico della durata di 5 mesi per circa 475 ore tra lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work in azienda.

Un’esperienza che permetterà di formare figure specializzate nel settore dei servizi pubblici e che indaga nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare, sarà sviluppato con una metodologia di ‘blended learning’ che prevede una integrazione tra formazione in presenza, didattica di laboratorio e didattica esperienziale, oltre che interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. In questa edizione la formazione si focalizzerà anche sugli aspetti relativi alle tematiche di Regulation, Governance, Data Analytics (Sustainability, Health, Privacy).

Gli allievi che termineranno il percorso didattico-formativo saranno in grado di svolgere funzioni di supporto al middle e al top management, con possibili opportunità di crescita e di sviluppo nella carriera manageriale stessa anche in funzione dell’esperienza successivamente ottenuta.













