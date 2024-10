Maria Rosaria Boccia, altra tegola: “Indagata anche a Pisa”

387 Visite

Dopo Roma, Maria Rosaria Boccia è sotto indagine anche a Pisa: l’accusa è di reati contro il patrimonio. A riferirlo è il Fatto quotidiano, secondo cui la Guardia di Finanza nei giorni scorsi ha notificato alcuni atti sull’inchiesta alla imprenditrice di Pompei, consigliera mancata di Gennaro Sangiuliano che con le sue dichiarazioni e allusioni, rilasciate quotidianamente sotto forma di post, video e storie su Instagram, ha di fatto costretto alle dimissioni il Ministro della Cultura, lo scorso settembre.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio sottolinea come la Boccia non abbia voluto rilasciare alcun commento al riguardo. Secondo la ricostruzione, i fatti risalirebbero al 2021, durante la pandemia Covid, e sarebbero avvenuti in un piccolo paese in provincia di Pisa.













