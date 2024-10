“Costruire ricordi di futuro”, a Santa Maria Capua Vetere la mostra di Angelo Marra

294 Visite

Sarà inaugurata sabato 19 ottobre alle ore 18:00 presso la Galleria Centometriquadri Arte

Contemporanea di Sergio Gioielli, in via Santagata, 14 – Santa Maria Capua Vetere – la mostra pittorica dal titolo “Costruire ricordi di futuro” dell’eclettico Angelo Marra dedicata all’infanzia. Si tratta di una serie di coloratissime tavole in cui gli elementi Pop si intersecano a visioni geometriche astratte perfettamente bilanciate che, lungi dall’essere una rappresentazione gioiosa della realtà, ne sono, invece, espressione dolente, per l’inserimento di teschi, metafisici paesaggi, di gialli fluorescenti.

I molteplici scenari di guerra, infatti, assieme all’aumento esponenziale della violenza in ambito familiare e sociale e le devastazioni ambientali alla base dei cambiamenti climatici, raccontano di un’umanità sempre più nemica dell’infanzia, sempre più indifferente verso i diritti dei bambini e incapace di gestire la complessità del mondo in prospettiva futura. Da qui muove il fulcro dell’esposizione, la tavola rotonda rappresentante il nipotino di Angelo Marra, Carlo Alberto, al quale è dedicata la mostra, la cui nascita è stata, per l’artista, un evento in grado di riaccendere la vena creativa, rinvigorire corpo e anima, dare colore ad un presente triste e buio. Il neonato, ritratto mentre dorme circondato dai suoi giocattoli e oggetti di uso quotidiano, si erge a emblema del riaffidarsi a una nuova speranza di futuro, di una ritrovata linfa vitale in grado di rigenerare le menti e innescare nuova progettualità, ma rievoca anche, attraverso il supporto di un’antica tavola per gli impasti casalinghi, un tempo dove per l’infanzia era facile costruirsi dei bei ricordi mediante esperienze valoriali semplici ma emotivamente significative a fondamento di un armonioso futuro. Il richiamo alla società per una maggiore e rinnovata attenzione verso l’infanzia, insieme alla comunicazione della personale esperienza di gioiosa dedizione al piccolo Carlo Alberto, convergono nella visione di un “tempo futuro” in cui tutti i trattati internazionali, le legislazioni nazionali e le Carte per i diritti umani ratificati, siano realmente applicati e non costantemente elusi e disattesi. Ancora una volta l’arte, per Angelo Marra, diventa un potente veicolo di incitamento alla riflessione e motore di un cambiamento interiore.

BIOGRAFIA

Angelo Marra, napoletano di nascita, è un artista con una versatilità professionale che gli permette di esprimersi indistintamente come fotografo, pittore, interior designer, scenografo e art maker, grazie alla frequentazione continua con i grandi maestri dell’arte e della cultura internazionale. Il suo percorso professionale abbraccia performance artistiche ad esperienze editoriali, collaborazioni con Istituzioni ed enti pubblici e privati, associazioni culturali e mondo dell’imprenditoria. Nell'ultimo ventennio insieme alla

fotografia, al design e alle installazioni, Marra esprime il suo talento creativo attraverso la pittura, eletta quale medium privilegiato per tessere il suo personale canovaccio narrativo della realtà contemporanea. Sensibile alle problematiche sociali, è in prima linea da anni a favore delle tematiche ambientali e umanitarie, della valorizzazione dei territori, delle tradizioni locali, e della documentazione del fermento artistico che connota l’attualità. La ricerca dell’artista nei riguardi delle problematiche ambientali e il fatto che le stesse attraversano trasversalmente tutta la sua attività creativa, opere pittoriche comprese, è

evidente anche nella particolare scelta di riutilizzare cartoni e tavole riciclati come supporto per i suoi dipinti, dimostrando che tutto può resistere alla obsolescenza se apprezzato e riconosciuto, e che nelle mani di un creativo un normale oggetto di scarto può diventare un’opera originale rinascendo a nuova vita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews