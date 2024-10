TERZO MANDATO E LE POLEMICHE DI DE LUCA. IL SEGRETARIO METROPOLITANO ANNUNZIATA NON SI SBILANCIA E SI RIFUGIA NELLE BANALITA’

«Abbassiamo i toni del dibattito», si raccomanda Peppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd che sul terzo mandato aggiunge: «Io credo debbano scegliere i cittadini. Ma prendo atto che è Elly Schlein a dover decidere».

Anche a Benevento, dopo Firenze, De Luca attacca il Pd. Non crede che servirebbe abbassare i toni?

«Premesso che gli attacchi non provengono solo da una unica parte, è assolutamente necessario per tutti attenuare i toni del dibattito. Io ho una concezione della politica che non mi consente di attaccare pubblicamente i compagni di partito».

La ricandidatura di De Luca preannuncia una guerra tra il Pd nazionale e gli esponenti locali. Come ne usciamo fuori?

«Sul tema del terzo mandato, così come più volte manifestato da Gaetano Manfredi, Decaro e dall’Anci, anche io penso che debbano essere i cittadini, con il loro voto, a esprimere continuità o meno di un’esperienza amministrativa, soprattutto quando c’è l’espressione della preferenza e non delle liste bloccate. Prendo atto, tuttavia, che la posizione del partito sul terzo mandato in generale è stata finora diversa, come manifestato dal voto in Senato, ma non intendo sconfessare tale posizione».

E quindi?

«Terzo mandato o no, sarà Elly Schlein, anche se è scontato ribadirlo, a valutare e decidere chi guiderà per il nostro partito la coalizione in Campania. La Campania è fondamentale per le elezioni politiche e sarà la segretaria, con la sua visione e responsabilità, a decidere ascoltando i territori, i dirigenti locali e considerando la posizione degli alleati. Perché da soli non si vince.

C’è però il rischio concreto con un terzo mandato di De Luca di una frantumazione del campo largo sul modello Napoli.

«Negli ultimi nove anni di guida De Luca in Regione, il Partito Democratico, con i suoi esponenti in consiglio e in giunta, ha condotto battaglie importanti: penso alle politiche per i giovani, al recupero della costa e del mare, allo sviluppo sostenibile, al trasporto scolastico gratuito e all’incremento del turismo. Certamente ci sono stati dei limiti, e alcune azioni, come la questione del trasporto pubblico locale, nonostante il grande lavoro prodotto, non sono ancora percepite positivamente dai cittadini. Non si possono ignorare queste premesse nelle scelte che verranno».

Intanto c’è il nodo del partito ancora commissariato dopo un anno e mezzo.

«Francamente non conosco il motivo per cui il congresso regionale non viene convocato. Presumo sia la stessa motivazione che sta bloccando la celebrazione dei circoli cittadini vale a dire un malfunzionamento della nuova piattaforma digitale che ad oggi non ci consente di accedere alle anagrafi del tesseramento on line».

FONTE IL MATTINO