Marano, niente uffici per la scuola: Morra dà i locali Sime all’Ente idrico campano. Risorse sprecate per un po’ di visibilità politica?

Ci siamo. È arrivato l’annuncio del sindaco Morra, nulla da fare per gli uffici della scuola di San Rocco. Quest’ultimi non saranno trasferiti nel bene confiscato alla famiglia Simeoli di via Puccini, seppur per essi è attualmente in corso una procedura di sfratto. Nell’ex sede della Sime Costruzioni ci finiranno gli uffici del distretto Napoli Nord dell’Ente Idrico Campano. Il 22 ottobre, proprio nella sede di via Puccini, si svolgerà sia un sopralluogo che la riunione dell’Eic Napoli Nord alla quale parteciperanno gli altri Sindaci. Nella convocazione del coordinatore dell’Eic Napoli Nord si legge che “la seduta del Consiglio di Distretto si terrà il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 16.00 presso i locali della sede messa a disposizione dal Comune di Marano di Napoli, siti in via Puccini, 46”. Ora non sappiamo gli sviluppi futuri ma possiamo immaginare che la destinazione del bene confiscato sembra già scritta. Intanto domani i consiglieri comunali, così come annunciato nella seduta odierna del consiglio comunale, potranno fare un sopralluogo (si spera sia la volta buona) nell’ex scuola Garden House, sempre confiscata ai Simeoli, e annessa agli uffici Sime.

In tanti si chiedono se era il caso di “sprecare” un bene, tra l’altro ristrutturato dagli ex commissari e adibito ad uffici per la scuola, salvo poi consegnarlo nelle mani dell’Ente Idrico Campano. Non poteva essere destinato per finalità sociali? Ci sono tante associazioni in attesa ma Morra, forse, pur di ritagliarsi un piccolo spazio all’interno dell’Ente Idrico Campano, getta alle ortiche un bene utile per ben altri scopi.













