Maltempo Marano, consueto disastro. In via Pepe si apre il consueto tombino, un’auto, forse, ci finisce dentro. Arrivano vigili ed operai comunali, ennesima transenna. Il territorio è allo sbando, il Comune non può e non riesce a stare su tutto. L’inverno si approssima e le situazioni, anche sul fronte stradale, peggiorano.













