Giugliano-Altamura, ko rocambolesco per i tigrotti. Beffati nel finale in inferiorità numerica. Barosi, serata da dimenticare

Successo d’oro per l’Altamura, che vince al De Cristofaro ribaltando il risultato nei minuti finali di gara. I pugliesi, in superiorità numerica per tutto il secondo tempo (espulsione di De Paoli), acciuffano il successo con un forcing che ottiene i suoi frutti nelle battute finali. Leonetti e D’Amico gli autori dei gol in pieno recupero per i pugliesi. Nel primo tempo reti di De Paoli, ancora di Leonetti e, infine, di Balde. Sfuma nelle battute finali, dunque, il sogno del Giugliano di acciuffare il terzo successo di fila, dopo le vittorie ottenute contro Catania e Foggia. Buon primo tempo dei gialloblu, ma gli uomini di Bertotto pagano per l’inferiorità numerica e gli errori del portiere Barosi.













