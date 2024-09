Tutti i trucchi degli Elkann per evadere le tasse

Dove gli «artifizi» per evitare le tasse di successione di cui parla il giudice mostrano tutta la loro complessità è nella gestione dei due trust costituiti ale Bahamas, le cui tracce emergono da una perquisizione nello studio del commercialista Gianluca Ferrero. Si chiamano Providenza Settlement e Providenza Settlement 2, il secondo è stato costituito il 29 luglio 2004, in contemporanea con il fondo Bundeena alle Isole Vergini, e indica come beneficiario la sigla MCA, ovvero Marella Caracciolo Agnelli, e secondi beneficiari GE, JE e LE, cioè i tre fratelli Elkann. Quando muore Marella, nel febbraio 2019, sui due trust ci sono complessivamente 4,3 milioni di quote di una società lussemburghese di gestione fondi, la Private Wealth Management Global, gestita dalla celebre banca d’affari Pictet. Le quote del fondo nel 2019 valevano 137,38 euro, per cui i trust ospitano circa 597 milioni di euro. Appena Marella muore, i tre figli subentrano come beneficiari e nelle loro dichiarazione dei redditi riappaiono come dal nulla le quote della Providenza Settlment, che nel frattempo hanno continuato a crescere di valore. Per la Guardia di finanza, questa è la prova evidente che si è trattato di una eredità a tutti gli effetti, «si trattava quindi di disponibilità finanziarie pervenute ai fratelli Elkann a seguito della morte della nonna Caracciolo Marella (…) i trust in oggetto dovevano considerarsi meri schermi giuridici volti a sottrarre beni alla massa ereditaria della defunta».