Emanuele Papa (Lega): “Difendere i confini non è un reato. Domenica al Vomero per la raccolta firme a sostegno di Salvini.”

Domenica, a partire dalle ore 10, in via Scarlatti al Vomero, proseguirà la raccolta firme in sostegno di Matteo Salvini e del suo operato durante il mandato da Ministro dell’Interno.

“È inaccettabile che un ministro, nel pieno esercizio delle sue funzioni, rischi fino a sei anni di carcere per aver rispettato gli impegni presi con gli italiani durante la campagna elettorale e per aver fermato gli sbarchi clandestini, in linea con il mandato ricevuto dagli elettori. Questo processo, chiaramente motivato da intenti politici, non distoglierà la Lega e il suo leader dall’impegno costante per garantire la sicurezza nazionale e la protezione dei territori.”













