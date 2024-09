AGROALIMENTARE: MUSCARÀ, SERVE OPERAZIONE VERITA’ SU SETTORE BUFALINO

154 Visite

“Fa piacere che a Napoli ci si interroghi sulle proprietà benefiche del latte di bufala mediterranea e, a quanto parte, anche della carne. Preoccupa invece che non ci si interroghi sulla gestione del settore bufalino, puntualmente sotto attacco di subdoli speculatori a caccia di profitti e consenso politico”. Lo afferma la consigliera regionale campana indipendente Maria Muscarà commentando i lavori della prima giornata del congresso internazionale sulla mozzarella di bufala, in corso a Napoli.

“In Campania, ed in particolare nel Casertano – spiega Muscarà – è stata creata ad arte un’economia dell’emergenza che ha decimato mandrie e aziende zootecniche e che costringe gli allevatori, già massacrati dalla caccia alla brucella di cui conosciamo bene prologo ed epilogo, a cedere il proprio prodotto a prezzi stracciati”.

“Fa tristezza – conclude la consigliera regionale – che dopo anni e anni di denunce mediatiche e giudiziarie nessuno, né dalla Coldiretti, né dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, sia stata spesa una sola parola per fare chiarezza sugli oltre 150 mila abbattimenti in dieci anni per sospetta brucellosi o tubercolosi di bufale risultate poi sane agli accertamenti post mortem e piazzate a prezzi stracciati sul mercato delle carni con profitti impressionati, per centinaia di milioni di euro, per i produttori di scatolame e hamburger. E che non sia stato mosso neppure un dito a difesa del prezzo del latte alla stalle o contro le ben note frodi alimentari, contrastate esclusivamente dai Carabinieri del Nas, rese possibili dall’assoluta assenza di un sistema di tracciabilità e controllo dalla stalla alla tavola”. Per la consigliera Muscarà, che ricorda come sia stata “ingiustificatamente respinta tanto dal governatore De Luca quanto dal presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta regionale”, “serve subito un’operazione verità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews