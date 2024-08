Episodi di violenza in città, il prefetto Di Bari: “Sono in piedi attività di controllo e prevenzione”.

Dopo un fine settimana segnato da episodi di violenza a Napoli, con la tragica morte di due cittadini stranieri accoltellati in circostanze diverse—il primo in vico Colonne al Lavinaio e il secondo in via Nazionale—la prefettura è intervenuta con misure straordinarie. Il prefetto Michele di Bari, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha annunciato un’intensificazione dei controlli: “Sono in piedi attività di controllo e prevenzione oltre che operazioni ad alto impatto con un’occhio particolare a quei luoghi nei quali episodi del genere sono più frequenti”.

Durante la riunione, è stato affrontato anche il problema delle aggressioni al personale sanitario, un tema di crescente preoccupazione: “Quindici presidi sono già collegati con le forze di Polizia ed altri due, Castellammare di Stabia e Ischia, saranno collegati a breve per avremo una copertura dei collegamenti”.

Di Bari ha inoltre espresso la sua preoccupazione per la sicurezza stradale, facendo riferimento al tragico incidente avvenuto domenica in via Domitiana, in cui ha perso la vita una bambina di soli 8 anni: “Sono davvero vicino alla famiglia di questa bimba che purtroppo è deceduta”.