Ponticelli: prima la lite su Tik Tok, poi l’agguato

Si sarebbe verificata, secondo quanto riporta Il Roma, un’altra sparatoria in una delle notti scorse a Ponticelli e in questo caso i contorni della vicenda sarebbero più nitidi rispetto alla “stesa”, che poi “stesa” non era secondo gli investigatori più esperti, di via Ulisse Prota Giurleo.

LA LITE TRA LE DUE DONNE SUI SOCIAL. Il secondo episodio, inedito da un punto di vista giornalistico, avrebbe come protagonista un uomo conteso tra due donne: la ex moglie e l’attuale compagna. O meglio non è chiaro se la prima voglia tornare con lui, ma di certo su Tik Tok avrebbe litigato con la nuova fiamma dell’ex marito e la cosa avrebbe avuto un seguito con una sparatoria dimostrativa nei confronti del Casanova di periferia. Da chi voluta e da chi attuata è l’oggetto delle indagini partite appena la notizia è arrivata alle orecchie degli investigatori che si occupano della malavita dell’area orientale della città.













