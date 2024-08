Ischia, il questore emette 10 Daspo

Emessi 10 DASPO.

Il Questore di Napoli ha adottato 10 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, tutti della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra 15 e i 37 anni.

Nello specifico, in occasione dell’incontro ASD Lacco Ameno 2013 – ASD Puteolana 1909, disputatosi lo scorso 6 aprile presso lo stadio “Don Luigi di Iorio” di Barano d’Ischia, sei di questi erano stati denunciati per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, mentre gli altri 5 avevano perpetrato condotte violente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.