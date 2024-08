Carceri, detenuti ai domiciliari con un anno di pena residua: l’ipotesi al vaglio

366 Visite

Con 63 suicidi avvenuti in carcere da inizio anno, il sovraffollamento nelle case circondariali italiane torna a essere al centro dell’agenda politica. E mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega che i primi risultati del decreto Carceri si vedranno tra “due/tre mesi”, il governo valuta altri provvedimenti ad hoc contro questo fenomeno.

In particolare, il ministero starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di misure alternative al carcere, tra cui i domiciliari o l’affidamento in prova, per quei detenuti condannati per reati non ostativi che devono scontare pene residue entro un anno. Una misura che, secondo i calcoli, potrebbe “liberare” migliaia di posti nelle carceri italiane.

In attesa della nomina di un Commissario straordinario, che avrà il compito di attuare in tempi brevi il piano nazionale di interventi per l’aumento di posti detentivi, l’obiettivo a breve termine è permettere al decreto Carceri approvato lo scorso luglio di entrare a regime. I primi risultati in questo senso si avranno “entro due o tre mesi“, ha detto il ministro Nordio. “Contiamo di raggiungere obiettivi importanti, che però non si possono conseguire nell’arco di una mattinata”, ha aggiunto. “Stiamo lavorando per diminuire la popolazione carceraria”, facendo “scontare la pena ai detenuti tossicodipendenti presso le comunità“, ha concluso. Il Guardasigilli ha poi annunciato l’intenzione di illustrare ulteriori progetti al capo dello Stato Sergio Mattarella: un appuntamento che, al momento, non avrebbe ancora una data













