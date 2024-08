Arzano. Maggioranza sfugge alla sue responsabilità. Il consigliere Natale Russo: “Atto grave far mancare il numero legale sulla discussione relativa alla costruzione della cabina elettrica”

232 Visite

Dopo la diserzione della quasi totalità dei consiglieri comunali di maggioranza con in testa la sindaca Cinzia Aruta dal consiglio comunale di venerdì scorso avente ad oggetto la realizzazione di una centrale elettrica a pochi passi dalle abitazioni private e scuole destinata a servire le esigenze della zona ASI; sugli scudi il consigliere comunale Natale Russo che non disdegna stoccate nei confronti dei consiglieri assenti. Il tutto, nonostante i gruppi consiliare di opposizione (Arzano Viva, Arzano Alternativa, UdC e Voltare Pagina) hanno depositato una proposta di delibera per bocciare sul nascere quello che viene ritenuto uno ennesimo scempio ambientale. La cabina elettrica sarà realizzata a Via Sensale, su una superficie di 20.000 mq, a poca distanza dalla Scuola Elementare Wojtyla, dall’istituto Superiore Giordano Bruno e da civili abitazioni dove da tempo immemore sarebbe dovuto sorgere un parco pubblico. “Nelle settimane scorse la possibilità che fosse realizzato un impattante impianto è stata confermata dalla stessa amministrazione ma che a quanto trapela, non avrebbe neanche reso edotti tutti i componenti della sua maggioranza aprendo di fatto anche una crisi interna. “Una colata di cemento che una città già estremamente connurbata non merita, sperando che non sia l’ennesima abdicazione in favore del mondo dell’imprenditoria in un territorio affetto da disoccupazione cronica”, precisa Russo. “Non resteremo fermi e porteremo il caso in parlamento visto che per fare ciò si potrebbe essere necessario una eventuale modifica al redigendo Piano Urbano Comunale dove siamo sicuri non mancheranno ulteriori sorprese”. Intanto la maggioranza ha convocato il consiglio comunale con all’oggetto la costruzione della cabina elettrica il prossimo 14 agosto alle ore 9 del mattino. Insomma, vedremo se sotto il solleone la maggioranza di governo darà risposte.













