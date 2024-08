Coppa Italia, il Napoli ai rigori col Modena. Conte avverte: “Servono rinforzi, non possiamo far finta di niente”.

220 Visite

Primo impegno ufficiale per il Napoli 2024/25 targato Antonio Conte. Esordio da batticuore per gli azzurri che agguantano la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia soltanto alla lotteria dei rigori dopo una gara povera di emozioni, conclusa a reti inviolate; decisivo l’errore dal dischetto di Giovanni Zaro che si lascia ipnotizzare da Meret, eroe di serata: un gesto tecnico, quello dell’estremo difensore partenopeo, che allontana le polemiche degli ultimi giorni in seguito all’errore nella sfida in amichevole contro il Girona.

In attesa che arrivi Lukaku, al centro dell’attacco va a posizionarsi, prima punta; al fianco dell’ex Sassuolo Kvaratskhelia e Politano. Centrocampo a due composto da Lobotka ed Anguissa supportati lateralmente da Mazzocchi e Spinazzola. Difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani.

Nel corso del match da segnalare l’incrocio dei pali colpito dal fantasista napoletano del Modena Palumbo e qualche pericolo derivante da conclusioni pericolose di Kvaratskhelia, Politano e Mazzocchi.

Al termine del match, l’analisi di Conte che chiede al club un’accelerata sul mercato: “Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare, per me sul campo e per la società su mercato. Ci sono cose oggettive che non mi va di sottolineare ma non posso far finta di niente. Mi sono messo a completa disposizione del club, sapevo che situazione andavo a sposare. Sono stato entusiasta di venire ad allenare una squadra come il Napoli ma sappiamo bene che abbiamo dei paletti, in chiave mercato: sia per l’acquisto dei calciatori sia per l’ingaggio non potendo andare oltre determinate soglie. Parliamoci chiaro, i giocatori non vengono a Napoli perchè non giochiamo le coppe. Io leggo dai giornali “Conte vuole questo o vuole quell’altro”…Io voglio solo il bene del Napoli e voglio rinforzare la rosa perchè ne abbiamo bisogno. Il modulo? L’anno scorso hanno giocato per tutta la stagione col 433 e sono arrivati decimi subendo 48 goal ed hanno fatto molta fatica”.













