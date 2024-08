Forio e Barano d’Ischia: abusivismo edilizio. Carabinieri denunciano 4 persone

138 Visite

L’abusivismo edilizio. Una piaga sociale che spesso mette a repentaglio anche la vita delle persone. Lo sanno bene i carabinieri della compagnia di Ischia che quotidianamente effettuano controlli su tutta l’isola.

Questa volta siamo a Forio e a Barano d’Ischia e i carabinieri delle locali stazioni, insieme al personale degli uffici tecnici di quei comuni, hanno denunciato 4 persone.

A Forio, i militari dell’Arma hanno denunciato per abusivismo edilizio il committente dei lavori e l’usufruttuario di un terreno a via Casale dove erano state realizzate delle opere edili abusive e ampliamenti di opere preesistenti. Dagli accertamenti, infatti, è emerso che era stato costruito un fabbricato di 65 metri quadrati adibito ad abitazione e una pertinenza di 10 metri quadrati rispetto all’originario manufatto che da 30 metri quadrai era stato ampliato di altri 20 metri quadri. Realizzando così una nuova abitazione rispetto alla planimetria originaria.

Le opere abusive hanno visto anche la realizzazione di un deposito di circa 68 meri quadrati mentre tutte le unità abitative avevano già tettoie in lamiera e zinco coibentato.

A Barano, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato altre 2 persone. Il committente e proprietario insieme al direttore dei lavori avevano realizzato a via Maronti un varco carrabile e dei muri di contenimento di altezza e larghezza maggiori rispetto ai titoli abilitativi nonché delle scale in muratura ed un vialetto in calcestruzzo della lunghezza di 10 mq. Tutto ciò togliendo i dissuasori metallici che il comune di Barano d’Ischia aveva installato.

Gli abusivismi erano stati realizzati in aree sottoposte a vincolo sismico e ambientale.

I carabinieri hanno sequestrato tutto













