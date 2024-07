ARZANO. UNA CENTRALE ELETTRICA VICINA A CASE E SCUOLE. SI OPPONGONO I CONSIGLIERI SALVATORE BORREALE, LUIGI DE ROSA, NICOLA FALZARANO E NATALE RUSSO.

54 Visite

A pochi passi dalle abitazioni private e scuole sta per sorgere una nuova centrale elettrica, destinata a servire le esigenze della zona ASI. Sarà realizzata in Via Sensale, su una superficie di 20.000 mq, a poca distanza dalla Scuola Elementare Wojtyla e dall’istituto Superiore Giordano Bruno. E’ per questo che si stanno opponendo i Consiglieri Comunali di opposizione Borreale Salvatore, De Rosa Luigi, Falzarano Nicola e Russo Natale che hanno appreso per caso della costruzione della centrale elettrica e dell’esproprio di alcuni terreni agricoli di proprietà di privati.

«Nessuno ci ha avvertiti, nessuno sembra sapere niente di questa che pare sarà una centrale elettrica», affermano i consiglieri di opposizione che si sono subito attivati per richiedere l’accesso agli atti relativi al progetto con la finalità di tutelare la salute dei cittadini e evitare un grosso impatto ambientale senza considerare che proprio in quella zona è prevista la realizzazione di un parco a verde attrezzato e un palazzetto dello sport.

P. B.













